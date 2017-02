FOTO - Inter, Maradona contro Icardi: 'Le Iene' ci mettono lo zampino

14/02/2017 15:36

INTER LE IENE PACE TRA MARADONA E ICARDI - In più occasioni, il 'Pibe de Oro', Diego Armando Maradona ha rilasciato dure dichiarazioni nei confrondi del suo connazionale, Mauro Icardi. Le Iene Stefano Corti e Alessandro Onnis hanno provatoa far riappacificare i due, incontrando prima l'ex calciatore e, successivamente, la moglie e agente dell'attaccante dell'Inter, Wanda Nara. La scusa è stata quella di far firmare a Maradona un bambolotto, in modo tale che potesse diventare simbolicamente il 'padrino' di una bambina nata da poco. Soltanto dopo aver lasciato la sua effige, all'ex Napoli è stato svelato che il bambolotto in questione (che indossava una maglia nerazzurra) stava a raffigurare Isabella Icardi! Dopo di questo, le due Iene sono andate dalla compagna del bomber dei meneghini, per mostrargli il filmato e il bambolotto firmato da Maradona. Il servizio completo andrà in onda domani, mercoledì 15 febbraio in prima serata su Italia 1, nel nuovo appuntamento con “Le Iene Show” condotto da Ilary Blasi e Teo Mammucari.

F.S.