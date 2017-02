Calciomercato Juventus, dall'Inghilterra: Conte chiama Marchisio

Maurizio Russo

14/02/2017 15:15

JUVENTUS MARCHISIO CHELSEA / Alla sua prima esperienza all'estero, Antonio Conte sta facendo davvero benissimo alla guida del Chelsea. Il tecnico salentino sta guidando i 'Blues' alla conquista della Premier League e con 8 punti di vantaggio sul Manchester City a 13 giornate dalla conclusione, sono i favoriti per il successo finale. Ma se Conte è concentrato sul campo, la dirigenza del club londinese è già proiettata alla prossima stagione ed al ritorno sul grande palcoscenico della Champions League. Il patron Abramovich pare intenzionato a investire in maniera massiccia sulla prossima sessione di calciomercato per tornare a primeggiare anche a livello europeo. E per farlo, secondo quanto si legge sul portale inglese 'talksport.com', starebbe preparando un'offerta importante per regalare un pupillo al suo manager: il 31enne centrocampista Claudio Marchisio, che con lui ha lavorato sia ai tempi della Juventus che nel biennio in cui è stato commissario tecnico della Nazionale italiana.

Calciomercato Juventus, Marchisio è incedibile?

Il calciomercato Juventus della prossima estate si concentrerà molto sul reparto mediano. L'obiettivo è quello di mettere a disposizione di Allegri (o chi per lui) un centrocampo all'altezza dei top club europei. Ecco perché la cessione di Marchisio, che ha un contratto in essere fino al 2020, non è in programma. Ci sono però due considerazioni da fare: da un lato, essendo un giocatore cresciuto nelle giovanili bianconere, la sua partenza porterebbe una grandissima plusvalenza nelle casse della 'Vecchia Signora'. Dall'altro Marchisio, con il nuovo modulo, non pare più una pedina imprescindibile nello scacchiere juventino, anche se il suo contributo dentro e fuori dal campo resta altissimo.