Champions League, Real Madrid-Napoli: i convocati di Zidane

14/02/2017 14:51

CONVOCATI REAL MADRID / Sono diciannove i convocati di Zinedine Zidane per la sfida di domani sera contro il Napoli valida per l'andata degli ottavi di finale di Champions League. Il tecnico francese del Real Madrid dovrà fare a meno di Danilo e, soprattutto, di Bale: l'esterno gallese non ha recuperato del tutto dall'infortunio e non verrà rischiato. Ecco la lista completa:

Portieri: Navas, Casilla, Yañez.

Difensori: Carvajal, Pepe, Ramos, Varane, Nacho, Marcelo.

Centrocampisti: Kroos, James Rodriguez, Casemiro, Kovacic, Modric, Isco.

Attaccanti: Ronaldo, Benzema, Vazquez, Morata.

M.R.