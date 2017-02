14/02/2017 14:17

MANCHESTER CITY GABRIEL JESUS INFORTUNIO / Tegola per il Manchester City di Pep Guardiola: il club inglese potrebbe dover rinunciare a Gabriel Jesus per il resto della stagione. L'attaccante brasiliano, che ha avuto un ottimo impatto con il calcio inglese, potrebbe dover stare fermo per tre mesi: come riferisce il 'Daily Mail', infatti, contro il Bournemouth potrebbe aver subito la frattura del quinto metatarso.

B.D.S.