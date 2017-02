Real Madrid-Napoli, Modric: "Rivale tosto, fortuna che Maradona non gioca"

14/02/2017 14:05

MODRIC REAL MADRID NAPOLI / "Sappiamo che questa è una competizione particolare e non vogliamo sbagliare: sarà una partita difficile, quindi sarà fondamentale scendere in campo aggressivi, con lo spirito giusto. Dobbiamo giocare come sappiamo noi, anche se il rivale è tosto". Pensieri e parole di Luka Modrid. Nella conferenza stampa della vigilia del match di andata degli ottavi di finale di Champions League contro il Napoli, il centrocampista croato del Real Madrid ha parlato così della sfida contro i partenopei: "Loro sono in una striscia positiva di successi e quindi hanno un'ottima condizione fisica. Giocano un bel calcio e non sono forti solo nel palleggio a centrocampo, ma anche in attacco. Noi però giochiamo in casa e vogliamo sfruttare questa grande occasione, il tifo sarà fondamentale. Abbiamo una storia gloriosa in Champions League e vogliamo andare avanti. Siamo di nuovo in forma, abbiamo vinto le ultime due partite e anche oggi ci siamo allenati bene. Maradona? L'ho incontrato qualche altra volta e sono felice che sia allo stadio a guardarci. E' stato uno dei più grandi calciatori del mondo e, grazie a Dio, domani non scenderà in campo!".

M.R.