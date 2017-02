Real Madrid-Napoli, l'ex Callejon: "Ecco cosa faccio se segno"

14/02/2017 14:00

REAL MADRID NAPOLI CALLEJON / Sogna un gol senza esultanza Josè Maria Callejon: uno dei due ex di Real Madrid-Napoli ha parlato a 'Radio Onda Cero' della partita di domani sera valida per gli ottavi di finale di Champions. "Se dovessi segnare, non riuscirei ad esultare, ho troppo rispetto per il Real. Il mio sogno era giocare con il Madrid e ci sono siuscito. Poi il Napoli è stata la scelta giusta: volevo giocare di più e in azzurro ci sono riuscito". Ora il confronto del 'Bernabeu': "Affrontiamo una squadra fortissima, per me sarà una partita speciale".

B.D.S.