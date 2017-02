Calciomercato Barcellona, non solo Maicon e Caceres: per la fascia c'è anche Rukavina

14/02/2017 13:33

BARCELLONA RUKAVINA - Aleix Vidal resterà lontano dai campi per almeno 5 mesi, successivamente dovrà ritrovare la forma migliore prima di poter scendere nuovamente sul terreno di gioco. Per questo motivo, il Barcellona guarda sì agli svincolati per l'immediato (sul taccuino anche Caceres e Maicon), ma per l'estate si pensa anche ad Antonio Rukavina. Il 33enne calciatore serbo sta trovando poco spazio nel Villarreal in questa stagione e potrebbe partire ad un costo relativamente basso nel giugno prossimo, vista anche la scadenza del contratto nel 2018: lo riporta il 'Mundo Deportivo'.

A.L.