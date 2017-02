Champions League, Benfica-Dortmund e Psg-Barcellona: dal campo al mercato

Luca Incoronato (@_n3ssuno_)

14/02/2017 13:01

CHAMPIONS BENFICA DORTMUND PSG BARCELLONA / Si entra finalmente nel vivo della Champions League. Conclusi i gironi, in gioco restano le sedici squadre che hanno dimostrato sul campo d'avere maggior qualità. Tra queste, ancora in corsa due italiane, Juventus e Napoli, nessuna delle quali sarà impegnata stasera. Gli azzurri scenderanno in campo domani, pronti a fronteggiare il Real al 'Bernabeu'. La Juventus invece fronteggerà il Porto la prossima settimana.

Nel giorno di San Valentino invece, alle 20.45, è previsto il fischio d'inizio di Benfica-Dortmund e Psg-Barcellona. Due splendide sfide, dai risultati tutt'altro che scontati. Squadre molto operative anche in chiave calciomercato in vista dell'estate.

Benfica-Dortmund e Psg-Barcellona: probabili formazioni e come vedere i match

Psg (4-3-3): Trapp; Aurier, Marquinhos, Kimpembe, Kurzawa; Verratti, Rabiot, Matuidi; Di Maria, Cavani, Lucas. All. Emery.



Barcellona (4-3-3): Ter Stegen; Jordi Alba, Pique', Umtiti, Sergi Roberto; Iniesta, Busquets, Gomes; Neymar, Suarez, Messi. All. Luis Enrique.



Benfica (4-4-2): Ederson; Semedo, Luisao, Lindelof, Eliseu; Carrillo, Pizzi, Fejsa, Salvio; Mitroglu, Jonas. Allenatore: Rui Vitoria.

Borussia Dortmund (3-1-4-2): Bürki; Bartra; Sokratis, Piszczek; Schmelzer; Weigl; Guerrero, Dembelé, Durm; Reus, Aubameyang. Allenatore: Tuchel.

Le due sfide saranno visibili sulle reti Premium, anche se, come di consueto, un match sarà trasmesso in chiaro su 'Canale 5'. In questo turno è stata selezionata la sfida tra Psg e Barcellona. Nessuna gara sarà invece mostrata in chiaro domani e, a prescindere da eventuali scelte, Napoli e Juventus saranno mostrate unicamente in esclusiva su Premium (scelta valida sia per le gare d'andata che per quelle di ritorno).

Calciomercato Champions, da Verratti a Digne: tutti gli intrecci

Accostato al Barcellona ai tempi di Napoli, nel lontano 2011, Edinson Cavani (30 anni quest'oggi) dovrà stasera impegnarsi al massimo per portare a casa un risultato positivo, in vista poi della temibile trasferta in Spagna.

La prima punta di Emery, ormai protagonista assoluto dalla partenza di Ibrahimovic, aveva sottolineato nel 2013 come da bambino sognasse di giocare con la maglia del Real Madrid o del Barcellona. Al tempo disse d'essere però felice a Napoli, squadra della quale era orgoglioso e, data la potenza della rosa dei francesi, non potrà che dire lo stesso del suo Psg.



Se Cavani proverà a regalarsi una vittoria per il suo 30esimo compleanno, battendo quel Barcellona per il quale non ha mai potuto giocare, del tutto differente pare il discorso di Marco Verratti. Il metronomo del Psg è ormai da anni nel mirino dei maggiori club europei. Di lui si parla anche in chiave serie A, con Inter e Juventus interessate a riportarlo in Italia. Le cifre che ruotano però intorno all'ex Pescara sono decisamente elevate e, dovesse lasciare Parigi, un nuovo capitolo della sua carriera potrebbe aprirsi proprio in piazze come Barcellona.

E' lo stesso Verratti a vagliare l'ipotesi di un trasferimento in Liga, commentando lo scenario in un'intervista concessa ad 'As': "Credo che qualsiasi giocatore aspiri a giocare con la maglia del Barcellona. Al momento sono in un grande club ma il Barcellona è il più grande al mondo, con calciatori come Messi, Neymar e Suarez. Con loro davanti, tutto può cambiare in un secondo". Chi sa allora se anche il futuro del regista italiano potrà cambiare in pochi secondi, giusto il tempo di venire a conoscenza, magari, di una proposta del Barça al suo procuratore.

Ancora di Barcellona si parla anche in chiave Borussia Dortmund, che ha acquistato il 26enne Marc Bartra proprio dai catalani. Il difensore di Tuchel proverà a fare di tutto per battere il Benfica, magari proprio per ritrovare la sua ex squadra lungo il cammino. Il rapporto con Luis Enrique non sembrava idilliaco e una rivincita potrebbe essere nei suoi piani. Al centro di intricati intrecci di mercato c'è anche il suo compagno di squadra Aubmeyang, che non ha mai nascosto la propria passione per il Real Madrid. Al momento però, dovesse lasciare il Dortmund, le piste maggiormente avvalorate sono quella inglese e italiana. Il Milan della nuova proprietà cinese sogna due grandi colpi, Aubayemang appunto e Aguero dal City. In caso d'addio dell'argentino però, Guardiola pare realmente prendere in considerazione la punta di Tuchel per sostituirlo.

Un ex che invece non pare avere alcun risentimento è Digne, che si è sempre detto felice d'aver avuto la chance d'indossare maglie importanti, come quella del Psg, ringraziando anche la Roma, dal momento che tutto ciò lo ha condotto al Barcellona.