Calciomercato Juventus, accordo per Tolisso

14/02/2017 12:33

CALCIOMERCATO JUVENTUS TOLISSO / Nonostante i numerosi assalti invernali per Tolisso, la Juventus non è riuscita a convincere il Lione per averlo subito. Le lunghe chiacchierate di gennaio potrebbero tuttavia rivelarsi molto proficue in ottica estiva. Secondo 'Tuttosport', infatti, la compagine bianconera avrebbe stretto un patto con il presidente Aulas. Il presidente del club francese si sarebbe impegnato ad informare la Juve se dovessero arrivare offerte da altre squadre per il centrocampista 22enne, garantendo dunque una sorta di diritto di prelazione ai bianconeri.

D.T.