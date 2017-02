Inter, Moratti rilancia: "Gap con la Juve si è ridotto. Sogno Gabriel Jesus"

Alessio Lento (@lentuzzo)

14/02/2017 11:57

INTER MORATTI JUVE - E' un Massimo Moratti battagliero quello che parla del momento che si vive per le news Inter. Una squadra, quella nerazzurra, che dopo la cocente sconfitta contro la Juventus si è subito rialzata battendo l'Empoli e issandosi al quarto posto in classifica a quota 45 punti (in coabitazione con la sorpresa Atalanta). Rigenerata dalla cura Stefano Pioli, subentrato a Frank de Boer, l'Inter può adesso aspirare a tornare ai livelli di un tempo, grazie anche agli investimenti sul calciomercato della nuova proprietà cinese, pronta ad intervenire in modo massiccio nell'estate prossima per rinforzare la rosa.

Inter, Moratti: "Ci siamo avvicinati alla Juve"

Un momento che entusiasma anche l'ex presidente Massimo Moratti: "Un tifoso spera sempre nella propria squadra, ma questa speranza si può giustificare perché c’è dietro una certa concretezza - ha detto a 'Sky Sport' - La squadra adesso entusiasma me e tutti, ci sono tante speranze e viene sempre voglia di vedere le partite". Immancabile tornare sulle polemiche post Juventus: "Il gap con i bianconeri e con le prime in classifica non è ampio, bastano dei ritocchi, la squadra è a quel livello. Futuro Pioli? Godiamoci lui adesso".

Moratti parla anche dei sogni futuri in chiave mercato: "Gabriel Jesus mi ha fatto rinnamorare del calcio. Ogni tanto capita di vedere il grande giocatore che ti rinnova tutta la passione, e questo mi è successo guardando il giocatore del City. Se l'Inter ha preso il Gabriel sbagliato (Gabriel Barbosa, conosciuto come Gabigol, ndr)? No, sono due giocatori diversi, per ora Gabriel Jesus è quello che è riuscito ad esprimere immediatamente le proprie potenzialità. Messi? E' un grandissimo, ma è difficile spostarlo dal Barcellona".