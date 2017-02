Calciomercato Roma, El Shaarawy con la valigia? Poker di pretendenti

14/02/2017 11:20

CALCIOMERCATO ROMA EL SHAARAWY / Il lunch match di domenica tra Crotone e Roma, vinto dai giallorossi per due reti a zero, è stato osservato dalla panchina da Stephan El Shaarawy. Luciano Spalletti, infatti, ha optato per far partire dal 1' Mohamed Salah, fresco di rientro dalla Coppa d'Africa. Poi, in corso d'opera, il tecnico di Certaldo ha deciso di gettare nella mischia prima De Rossi, poi Mario Rui e infine Perotti. E il 'Faraone'? Zero minuti e la sensazione di un feeling ancora non cementato con l'allenatore capitolino.

L'assenza di Mohamed Salah dovuto all'impegno continentale con il suo Egitto non è coincisa, infatti, con l'exploit tanto atteso di El Shaarawy, ora tornato ad essere un candidato al ruolo di protagonista del calciomercato Roma estivo in uscita. In questa stagione, l'attaccante ex Padova, Genoa, Milan e Monaco ha collezionato 6 gol e 6 assist nelle 27 presenze stagionali con la maglia della Roma (1364 minuti totali). Il bottino, in chiave calciomercato, ha ridestato l'interesse di diversi club...

Calciomercato Roma, ecco le squadre interessate a El Shaarawy

Il nome di Stephan El Shaarawy è da tempo sul taccuino degli uomini mercato della Fiorentina, che attendono di conoscere il destino di Paulo Sousa prima di sferrare l'assalto agli obiettivi viola per l'estate. Sempre in Italia, però, resta valida anche un'altra pista che conduce ad un romantico ritorno al Genoa, la squadra che ha lanciato nel grande calcio il 'Faraone'.

Non solo Italia, però. nell'eventuale futuro di El Shaarawy lontano dalla Capitale: il giocatore classe 1992, infatti, vanta estimatori anche in Inghilterra e Spagna. Tra le squadre interessate a valutare l'acquisto dell'attaccante esterno al termine della stagione 2016/2017 spiccano i nomi del Watford e del Las Palmas

Lo scorso 5 febbraio, El Shaarawy ha fatto il punto della stagione giallorossa: "Il 2017 è iniziato con risultati positivi. Abbiamo superato il turno di Coppa Italia, cosa fondamentale. E' vero però che con la Samp è stato un passo falso. Non dobbiamo porci limiti. La Juve ha vinto e stravinto in campionato, grazie alla suamentalità. Stanno facendo molto bene ma abbiamo altrettanta qualità. Proveremo a stargli dietro. Mertens ha fatto vedere qualità straordinarie, come tutto il Napoli. Il loro è un buonissimo calcio e meritano tutto ciò che stanno ottenendo".

S.D.