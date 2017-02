Champions League, 'verdetto' UEFA: pessime notizie per Juve e Napoli

14/02/2017 11:41

VINCITORE CHAMPIONS JUVE NAPOLI / Dopo una lunga attesa, la Champions League si prepara ad indossare il suo vestito migliore per sfilare in passerella. Questa sera si disputeranno le prime gare valevoli per gli ottavi di finale, con un menù di San Valentino che è destinato a mettere a repentaglio le vostre relazioni sentimentali: Psg-Barcellona e Benfica-Borussia Dortmund. Il programma di domani, dalla forte connotazione italiana, prevede altre due grandissime partite: Bayern Monaco-Arsenal e Real Madrid-Napoli. 'Festeggiando' il ritorno in campo, la UEFA ha pubblciato sul proprio sito uno studio statistico, profetizzando la vittoria finale del Barcellona e lasciando pochissime speranze al Napoli e alla Juventus.

Pronostico Champions League, niente da fare per Juve e Napoli

Nelle ultime undici edizioni, per ben dieci volte ha trionfato una squadra che aveva vinto il proprio girone. L'unica eccezione riguarda l'Inter del 2010. Un dato, questo, che tiene in corsa le compagini italiane, ma solo per poco. Dal 2003 ad oggi, nessuna squadra con la migliore difesa nel girone è riuscita ad alzare la Coppa al cielo (la Juve ha subito solamente due gol), ma subire più di 8 gol nella fase a gruppi vuol dire rinunciare alla vittoria finale. Questo dato terrebbe ancora in corsa il Napoli che, però, viene messo a repentaglio da un dato storico: nelle prime 42 stagioni ci sono state 21 vincitrici diverse; nelle 19 successive l'unico nome ad aggiungersi alla lista è stato quello del Chelsea. Alla luce di tutte queste considerazioni, secondo la UEFA sarà molto probabilmente il Barcellona ad aggiudicarsi la vittoria finale. Lo scorso anno era stata pronosticata la vittoria del Real Madrid, speriamo che questa volta la profezia non vada a buon fine.

D.T.