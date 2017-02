Calciomercato PSG, Trapp ha un solo pensiero

15/02/2017 03:17

PSG TRAPP - Arrivato nel luglio del 2015 al Paris Saint-Germain dall'Eintracht Francoforte, Kevin Trapp ha strappato il posto da titolare all'italiano Salvatore Sirigu. Con l'arrivo di Unai Emery nell'estate scorsa, però, il 26enne portiere tedesco ha lasciato spazio ad Areola. Situazione che ha scatenato molte voci di mercato. Ma Trapp non ha dubbi: "Non ho mai pensato di lasciare il PSG - ha detto a 'Kicker' - Sto molto bene qui, è un club di classe mondiale. Abbiamo una grande squadra e non voglio andare via".

A.L.