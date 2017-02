DIRETTA Europa League, Villarreal-Roma: segui la cronaca LIVE

Alessio Lento (@lentuzzo)

16/02/2017 20:05

VILLARREAL ROMA DIRETTA EUROPA LEAGUE - Per l'andata dei sedicesimi di finale di Europa League, la Roma fa visita al Villarreal. I giallorossi arrivano all'appuntamento da secondi in classifica in serie A, mentre gli spagnoli sono al sesto posto in piena zona Europa. Tra le fila del 'Submarino Amarillo' di Escribá da segnalare la presenza degli italiani Daniele Bonera, Roberto Soriano (squalificato per questa partita) e Nicola Sansone. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dello stadio 'Madrigal'.

FORMAZIONI UFFICIALI:

VILLARREAL (4-2-3-1): Asenjo; Costa, Ruiz, Musacchio, Mario; Bruno, Trigueros, Dos Santos, Castillejo; Bakambu, Sansone. All. Escribá

UFFICIALE ROMA (3-4-2-1): Alisson; Manolas, Fazio, Rudiger; Peres, De Rossi, Strootman, Emerson; Nainggolan, El Shaarawy; Dzeko. All. Spalletti