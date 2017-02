FOTO - Lazio-Milan, Donnarumma come Bonucci? Scoppia il 'caso'!

14/02/2017 11:00

LAZIO-MILAN / Scoppia il 'caso' Donnarumma sui social network: la veemente protesta del portiere rossonero in occasione del posticipo Lazio-Milan andato in scena ieri sera allo stadio 'Olimpico' ha richiamato alla mente dei tifosi della Juventus l'ammonizione subita da Leonardo Bonucci per la sua protesta all'indirizzo dell'arbitro Rizzoli nel derby contro il Torino dello scorso anno. All'epoca, ci furono tante polemiche per il presunto contatto tra il difensore della Juve e l'arbitro, poi smentito ufficialmente dallo stesso 'fischietto'.

"Bonucci vs Rizzoli durò un mese. Donnarumma vs Mazzoleni? Neanche un secondo", "Si parla di Bonucci, di Chiellini, di Higuain e di Buffon che abbraccia gli arbitri. E Donnarumma?", "Bonucci lo fa ancora una volta ... ah no aspettate è Donnarumma #LazioMilan" alcuni tra i commenti su Twitter.

S.D.