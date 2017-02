Stadio della Roma, il Codacons è pronto a ricorrere al Tar

14/02/2017 10:59

STADIO DELLA ROMA CODACONS / In attesa di chiarezza da parte dell'Amministrazione Comunale, la Roma deve fare i conti anche con il Codacons che è pronto a ricorrere al Tar per il progetto del nuovo Stadio della Roma. "È assurdo che il Campidoglio non abbia voluto finora ascoltare gli utenti su un’opera pubblica che avrà un impatto enorme sulla città con migliaia e migliaia di metri cubi di cemento, e che vedrà come primi fruitori proprio i cittadini romani – ha spiegato il presidente dell'associazioni consumatori, Carlo Rienzi – Chiediamo al sindaco Raggi di inserire il Codacons e le associazioni ambientaliste nel progetto, perché in caso contrario la decisione del Comune sarebbe esclusivamente di tipo politico con grave danno per la cittadinanza. Se sullo stadio della Roma il sindaco continuerà a non tenere conto dell’opinione dei cittadini, sarà inevitabile un ricorso al Tar del Lazio contro qualsiasi atto del Campidoglio che autorizzerà la realizzazione dell’opera".

L.P.