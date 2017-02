DIRETTA Champions League, Bayern Monaco-Arsenal: le formazioni UFFICIALI LIVE

Alessio Lento (@lentuzzo)

15/02/2017 19:45

BAYERN ARSENAL DIRETTA CHAMPIONS - Partita di altissimo livello in programma per l'andata degli ottavi di finale di Champions League tra il Bayern Monaco e l'Arsenal. La squadra di Ancelotti si presenta all'appuntamento da capolista della Bundesliga, mentre i 'Gunners' di Wenger si trovano al terzo posto in classifica in coabitazione col Tottenham a 10 punti dalla vetta occupata dal Chelsea. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match della 'Allianz Arena'.

FORMAZIONI UFFICIALI

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; Lahm, Hummels, Martínez, Alaba; Xabi Alonso, Vidal; Robben, Thiago, Costa; Lewandowski. All. Ancelotti

ARSENAL (4-2-3-1): Ospina; Bellerin, Mustafi, Koscielny, Gibbs; Xhaka, Coquelin; Oxlade-Chamberlain, Ozil, Iwobi; Sanchez . All. Wenger