Real-Napoli, De Magistris: "Mertens uomo partita. De Laurentiis? Stiamo chiudendo..."

14/02/2017 10:54

REAL NAPOLI DE MAGISTRIS / Il Napoli è atteso nella giornata di domani dalla cruciale sfida contro il Real Madrid al 'Bernabeu'. Di questo ha parlato il sindaco partenopeo De Magistris, intervistato da 'La Gazzetta dello Sport': "Il calcio è stata un'arma di riscatto popolare per questa città, quando Napoli era messa all'angolo. Qui c'è una passione. Il legame tra calcio e scugnizzi è fortissimo. Si parla solo di Napoli ed è così dai tempi di Maradona".

MARADONA - "Rispetti ai suoi tempi, la città non deve più essere trainata dal Napoli. Non occorre pensare unicamente al calcio per essere felici".

REAL-NAPOLI - "Credo l'uomo partita potrà essere Mertens. A me piace moltissimo. Il Napoli dovrà però mostrarsi cinico, quando avrà la chance di ripartire".

MERTENS - "E' bello sapere che i calciatori vengono a Napoli anche perché apprezzano la città. Alla moglie di Mertens vorremmo consegnare una targa. Le sue paroel ci hanno emozionato".

DE LAURENTIIS - "Non è un rapporto semplice il nostro ma neanche irrecuperabile. In questo periodo è migliorato, perché stiamo per chiudere la nuova convenzione. Intanto lavori iniziati e per la gara di ritorno col Real saranno pronti spogliatoi e tribuna stampa".

