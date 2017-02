Calciomercato Napoli, Hysaj-Barcellona: Sarri potrà tenersi un solo terzino

Luca Incoronato (@_n3ssuno_)

14/02/2017 10:18

NAPOLI HYSAJ BARCELLONA / Il Napoli continua il proprio processo di crescita, che lo ha portato a ritrovarsi nella condizione di fronteggiare il Real Madrid, in una doppia sfida Champions che fa sognare la città. Quando si tratta di calciomercato però, così come di effettiva potenza sul campo, i gradini che ancora distanziano la società partenopea dai pochi top club europei si notano tutti.

Per questo motivo gli azzurri puntano tanto su giocatori ancora inesplosi, da valorizzare grazie all'ausilio di Maurizio Sarri, che si ritrova oggi in rosa gioielli come Diawara e Zielinski, per non parlare di un rinato Koulibaly. Tanti i calciatori che devono all'ex Empoli un ringraziamento. Il talento innato non era in discussione, come nel caso del centrale senegalese, aiutato però dal tecnico a mostrarlo in maniera costante, fino a diventare uno dei difensori più apprezzati sul panorama europeo.

Un processo del genere però non può che portare a numerose e intriganti offerte in chiave mercato Napoli. De Laurentiis dovrà respingere al mittente numerose richieste nella prossima sessione estiva, se intenderà mantenere salda l'ossatura del gruppo. Probabile però che qualcuno dica addio al progetto azzurro, considerando anche le dichiarazioni di procuratori come quelli di Hysaj e Ghoulam, che paiono aver reso chiaro il desiderio di approdare in club maggiormente blasonati.

Calciomercato Napoli, Hysaj-Barcellona: l'offerta che non si può rifiutare

A gennaio Mario Giuffredi, procuratore di Hysaj, aveva sottolienato come il Napoli avrebbe di certo valutato eventuali offerte da capogiro: "E' un giocatore da top club. In estate potrebbe avere un grande mercato".

A soli 22 anni, Hysaj ha saputo affermarsi a livello europeo, mettendosi in mostra in Champions League, conquistando la Nazionale albanese e ben figurando in campionato, nonostante le recenti prestazioni dimostrino un certo appannamento.

L'accostamento al Barcellona non è poi così nuovo, dal momento che voci di mercato giunsero all'orecchio della dirigenza azzurra già la scorsa estate. Ora però, completato un primo processo di crescita, De Laurentiis potrebbe puntare a un'ottima plusvalenza con i catalani. Detto questo, pare difficile ipotizzare una doppia cessione, con Sarri privato dei suoi due terzini titolari. L'ombra del Bayern Monaco su Ghoulam non può non essere considerata e a giugno andrà operata una scelta.