Calciomercato Milan, l'Espanyol si tiene Diego Lopez: "Vogliamo acquistarlo"

14/02/2017 10:04

CALCIOMERCATO MILAN DIEGO LOPEZ / Diego Lopez ha stregato l'Espanyol, che ora punta a tenerselo. Volato in prestito in Catalogna la scorsa estate, il portiere di proprietà del Milan ha convinto i vertici del club e l'amministratore delegato Ramon Robert, in conferenza stampa, annuncia: "Diego Lopez e Diego Reyes? Non abbiamo ancora parlato né col Milan né col Porto. Abbiamo parlato con loro ed i loro agenti, quello sarà poi il passo successivo. C'è la possibilità di acquistare i cartellini e tenerli per varie stagioni".

L.P.