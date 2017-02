Calciomercato Inter, il nuovo Kondogbia non si vende

14/02/2017 09:52

CALCIOMERCATO INTER KONDOGBIA / Le strategie dell'Inter per il futuro di Kondogbia paiono essere cambiate. In coppia con Gagliardini, Pioli sta riscoprendo un nuovo calciatore, nella speranza che questo sia soltanto un primo capitolo, che porti poi alla totale rinascita nella prossima stagione. Entrambi sfiorano l'1.90 d'altezza, come ricorda 'La Gazzetta dello Sport', riuscendo a far valere il proprio fisico a centrocampo, tenendo alto il baricentro e recuperando spesso palla.

Questo nuovo Kondogbia, accostato alla Premier, che si era accorta del suo talento ancora inespresso, s'inserisce al meglio in un centrocampo giovane, dove i più 'anziani' sono Brozovic e Joao Mario, 24enni. L'Inter riparte da qui e, dovesse risultare necessaria una cessione per il fair play finanziario, ad oggi Geoffrey non pare più in questa particolare lista, nonostante il tweet sibillino di suo fratello Evans.

L.I.