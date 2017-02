Juventus, il retroscena: "Cristiano Ronaldo a un passo dai bianconeri. Poi, Salas..."

14/02/2017 09:00

CRISTIANO RONALDO JUVENTUS / Il retroscena di calciomercato destinato a far arrabbiare tutti i tifosi della Juventus arriva dalle colonne di 'Marca'. A parlare è Gianni Di Marzio, che diversi anni fa viaggiò a Lisbona per visionare Ricardo Quaresma nel match tra Sporting e Belenensens. A scendere in campo e ad impressionare il dirigente italiano fu, però, Cristiano Ronaldo. Il racconto di Di Marzio: "Aveva 18 anni quando io lavoravo per la Juve. Dissi al mio club che avevo visto un calciatore che sarebbe diventato il migliore, ovviamente dopo Maradona. Lo portai a Torino nel 2002 per fargli firmare il contratto con la Juventus, ma Salas non accettò i termini dello scambio. Per pochi milioni, Salas non accettò il trasferimento e la Juve perse Cristiano Ronaldo. Il suo agente conosce bene questa storia".

S.D.