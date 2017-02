14/02/2017 09:10

CALCIOMERCATO ROMA GYOMBER / Titoli di coda per l'avventura di Norbert Gyomber al Pescara. Arrivato in prestito dalla Roma la scorsa estate, il difensore classe '92 è stato escluso dai convocati lo scorso weekend per motivi disciplinari e nelle prossime ore volerà in Russia. Secondo quanto riferisce il 'Corriere dello Sport', infatti, sarebbe tutto fatto per il passaggio dell'ex Catania al Terek Grozny fino al termine della stagione.



L.P.