Calciomercato Inter, slitta l'appuntamento per i gioielli della Sampdoria

14/02/2017 08:48

CALCIOMERCATO INTER SCHICK / Vertice rimandato. Come riferisce il 'Corriere dello Sport', non è andato in scena l'incontro previsto per ieri tra il direttore sportivo dell'Inter, Piero Ausilio, ed il procuratore Pavel Paska, che cura gli interessi (tra gli altri) di Patrik Schick e Milan Skriniar. La dirigenza nerazzurra aveva chiesto informazioni per i due calciatori della Sampdoria ed il compagno Luis Muriel. Tutto rinviato però alle prossime settimane, quando in ogni caso la dirigenza interista tornerà ad approfondire le piste.



L.P.