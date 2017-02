Calciomercato Inter, dall'esordio al rinnovo: giorni decisivi per il gioiello Pinamonti

14/02/2017 08:23

CALCIOMERCATO INTER RINNOVO PINAMONTI / Il tecnico Stefano Pioli stravede per lui ("Ha qualità che sono difficili da trovare nei giovani d'oggi perché è serio, umile e con un grande futuro davanti"), così come tutta la società che vuole farne uno dei simboli del nuovo corso interista, che punta sui giovani talenti, soprattutto italiani. Andrea Pinamonti è il nuovo gioiello di casa Inter: già dalla scorsa estate nel giro della prima squadra e dopo l'esordio in Europa League lo scorso 8 dicembre nella sfida contro lo Sparta Praga, domenica è arrivato anche il primo spezzone di gara in Serie A, con l'ingresso in campo negli ultimi dieci minuti di Inter-Empoli.



Pochi minuti, ma già con i suoi gol con la Primavera ha convinto i top club europei (in primis il Liverpool), che lo corteggiano, e soprattutto l'Inter, che adesso intende blindarlo. Le volontà del giocatore e della proprietà interista, racconta il 'Corriere dello Sport', coincidono alla perfezione e già prima di Pasqua dovrebbero muoversi passi importanti verso la firma del contratto quinquennale del gioiello classe '99.



L.P.