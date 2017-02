Juventus, visite mediche per Chiellini: non verrà convocato

14/02/2017 08:42

JUVENTUS CHIELLINI / Nella giornata di oggi si terranno in casa Juventus i test di rito per comprendere le condizioni fisiche di Giorgio Chiellini, uscito dal campo a seguito di un infortunio nel corso della sfida contro il Cagliari. Stando a quanto riportato dall'edizione odierna de 'La Gazzetta dello Sport', il difensore di Allegri e della Nazionale italiana salterà la sfida contro il Palermo. In questo modo potrà essere arruolabile per il match di Champions League contro il Porto.

L.I.