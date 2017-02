Calciomercato Inter, non solo Rodriguez: Ausilio 'sprinta' per Henrichs

14/02/2017 08:20

CALCIOMERCATO INTER HENRICHS / L'Inter guarda in Germania in vista del calciomercato estivo: oltre a Ricardo Rodriguez, la società nerazzurra pensa a Benjamin Henrichs del Bayer Leverkusen.

Secondo quanto riferisce 'Sky', Ausilio ha già visionato dal vivo il calciatore nelle scorse settimane e sabato invierà un osservatore nerazzurro in Germania per vederlo nuovamente all'opera. L'Inter ha già effettuato un primo sondaggio per lui con il Bayer Leverkusen.

S.D.