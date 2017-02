Calciomercato Milan, in arrivo il summit Donnarumma: ecco la risposta al piano Juve

Stefano D'Alessio (Twitter: @SDAlessio)

14/02/2017 07:51

CALCIOMERCATO MILAN DONNARUMMA / In casa Milan continua a tenere banco un solo nome in chiave calciomercato, quello di Gianluigi Donnarumma: tra 11 giorni, il giovane e talentuoso portiere rossonero diventerà maggiorenne e presto verrà convocato in sede per il nuovo contratto (qualora il closing per il passaggio di proprietà dovesse andare in porto tra il 1° ed il 3 marzo). La richiesta d'ingaggio studiata da Mino Raiola non è lontana dai 5 milioni di euro.

Secondo 'Tuttosport', su Donnarumma resta l'ombra della Juventus: la strategia bianconera prevede che Donnarumma prenda il posto di Buffon al termine della prossima stagione. I buoni rapporti con l'agente sono un punto a favore per la Juve, ma le varabili in ballo per il grande colpo in casa Milan sono tante e tali da rendere l'affare di difficile realizzazione. come continuano a ribadire da sponda rossonera.