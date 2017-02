Punto Liga, risultati e classifica ventiduesima giornata

Lorenzo Polimanti (@oldpoli)

14/02/2017 00:35

PUNTO LIGA 20A GIORNATA / Il Real Madrid non accenna a fermarsi e nonostante le due gare da recuperare resta saldamente al comando. Ronaldo, Isco e Lucas firmano l'1-3 sull'Osasuna che mantiene dietro il Barcellona, vittorioso sul campo dell'Alaves con un tennistico 0-6. Subito dietro riparte il Siviglia che con un gol di Correa super il Las Palmas e torna al successo, l'Atletico Madrid ribalta nel finale con uno spettacolare 3-2 il Celta Vigo e resta in scia.



Colpo esterno della Real Sociedad sul campo dell'Espanyol, il Villarreal frena ancora e non va oltre l'1-1 col Malaga, l'Eibar col sonoro 4-0 rifilato al Granada sale a quota 4 vittorie consecutive. Di Muniain e Aduriz le reti con cui l'Athletic Bilbao ribalta il Deportivo la Coruna, senza gol Betis-Valencia, lo Sporting Gijon supera il Leganes e torna a vedere la salvezza.

RISULTATI

Espanyol-Real Sociedad 1-2: 26' Vela (R), 35' Perez (E), 61' Illarramendi (R).

Betis-Valencia 0-0.

Alaves-Barcellona 0-6: 37' Suarez, 40' Neymar, 59' Messi, 63' autogol Alexis, 65' Rakitic, 67' Suarez.

Athletic Bilbao-Deportivo la Coruna 2-1: 42' Colak (D), 71' Muniain (A), 89' Aduriz (A).

Osasuna-Real Madrid 1-3: 24' Ronaldo (R), 33' Leon (O), 62' Isco (R), 90+3' Lucas (R).



Villarreal-Malaga 1-1: 14' Charles (M), 62' rig. Bruno (V).

Leganes-Sporting Gijon 0-2: 66' Canella, 83' Burgui.

Las Palmas-Siviglia 0-1: 80' Correa.

Atletico Madrid-Celta Vigo 3-2: 5' Cabral (C), 11' Torres (A), 78' Guidetti (C), 86' Carrasco (A), 88' Griezmann (A).

Eibar-Granada 4-0: 11' rig. Adrian, 39' Enrich, 52' Ramis, 62' Leon.

CLASSIFICA

Real Madrid 49**, Barcellona 48, Siviglia 46, Atletico Madrid 42, Real Sociedad 41, Villarreal 36, Athletic Bilbao 35, Eibar 32*, Espanyol 32, Celta Vigo 30*, Las Palmas 28, Alaves 27, Betis 24*, Malaga 23, Valencia 20*, Deportivo la Coruna 19*, Leganes 18, Sporting Gijon 16, Granada 13*, Osasuna 10.

*Una partita in meno

**Due partite in meno