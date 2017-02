Punto Premier League, risultati e classifica venticinquesima giornata

Lorenzo Polimanti (@oldpoli)

14/02/2017 00:15

PUNTO PREMIER LEAGUE 25A GIORNATA / La Premier League non è ancora chiusa. Sul campo del Burnley il Chelsea di Antonio Conte si fa riacciuffare sull'1-1 e riaccende le speranze delle inseguitrici. In primis del Manchester City, nel monday night regola in trasferta il Bournemouth non senza difficoltà. Per i 'Blues', comunque, il vantaggio di 8 punti resta confortante. Nel big match di giornate, invece, la doppietta di Mané stende il Tottenham e riporta il Liverpool ad un solo punto dal terzo posto, dove stazione anche l'Arsenal che con due reti di Sanchez regola l'Hull.

Secondo successo di fila per lo United di Mourinho che batte il Watford di Mazzarri, senza reti la sfida tra Middlesbrough ed Everton, pari spettacolare tra West Ham e West Bromwich Albion, con i 'Baggies' che prima vanno in vantaggio poi trovano il 2-2 in pieno recupero. Show di Manolo Gabbiadini: doppietta d'apertura nella vittoria per 0-4 del suo Southampton col Sunderland. E sono tre gol in due presenze per l'ex Napoli. Non può certamente sorridere, infine, l'altro italiano, Claudio Ranieri: il Leicester campione d'Inghilterra, infatti, cade pure in casa dello Swansea e resta pericolosamente ad un solo punto dalla zona retrocessione.

RISULTATI



Arsenal-Hull 2-0: 34' Sanchez, 90+3' rig. Sanchez.

Manchester United-Watford 2-0: 32' Mata, 60' Martial.

Middlesbrough-Everton 0-0.

Stoke City-Crystal Palace 1-0: 67' Allen.

Sunderland-Southampton 0-4: 30' Gabbiadini, 45' Gabbiadini, 89' autogol Denayer, 90+2' Long.

West Ham-West Bromwich Albion 2-2: 6' Chadli (Wba), 63' Feghouli (Whu), 86' Lanzini (Whu), 90+4' McAuley (Wba).

Liverpool-Tottenham 2-0: 16' Mane, 18' Mane.

Burnley-Chelsea 1-1: 7' Pedro (C), 24' Brady (B).

Swansea-Leicester 2-0: 36' Mawson, 45+2' Olsson.

Bournemouth-Manchester City 0-2: 29' Sterling, 69' autogol Mings.

CLASSIFICA

Chelsea 60, Manchester City 52, Tottenham 50, Arsenal 50, Liverpool 49, Manchester United 48, Everton 41, West Bromwich Albion 37, Stoke City 32, West Ham 32, Southampton 30, Burnley 30, Watford 30, Bournemouth 26, Swansea 24, Middlesbrough 22, Leicester 21, Hull 20, Crystal Palace 19, Sunderland 19.