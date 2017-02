Punto Bundesliga, risultati e classifica ventesima giornata

Lorenzo Polimanti (@oldpoli)

13/02/2017 23:50

PUNTO BUNDESLIGA 20A GIORNATA / Titoli di coda in Bundesliga. Alla 20a giornata il Bayern Monaco piazza la zampata decisiva e mette praticamente le mani sul campionato. Con due gol allo scadere i bavaresi battono in trasferta l'Ingolstadt e fanno il vuoto. Cade l'RB Lipsia, schiantato 0-3 dall'Amburgo, che scivola a -7. E dietro perdono anche tutte le altre squadre in zona Europa. Il Bayer Leverkusen ne fa 3 all'Eintracht Francoforte, il fanalino di coda Darmstadt piega il Borussia Dortmund, il Wolfsburg piega in rimonta l'Hoffenheim mentre Hertha Berlino e Colonia vanno ko rispettivamente contro Schalke 04 e Friburgo.



La rete di Hazard regala il colpo esterno al Borussia Moenchengladbach che sul campo del Werder Brema centra la terza vittoria consecutiva, il Mainz si stacca dalla zona rossa regolando l'Augsburg.



RISULTATI



Mainz-Augsburg 2-0: 31' Oztunali, 62' rig. Samperio.

Werder Brema-Borussia Moenchengladbach 0-1: 12' Hazard.

Darmstadt-Borussia Dortmund 2-1: 21' Boyd (D), 44' Guerreiro (B), 67' Colak (D).

Ingolstadt-Bayern Monaco 0-2: 90' Vidal, 90+1' Robben.

Bayer Leverkusen-Eintracht Francoforte 3-0: 5' Chicharito, 63' Chicharito, 78' Volland.

RB Lipsia-Amburgo 0-3: 18' Papadopoulos, 24' Walace, 90+3' Hunt.

Schalke 04-Hertha Berlino 2-0: 41' Burgstaller, 62' Goretzka.



Wolfsburg-Hoffenheim 2-1: 26' Zuber (H), 50' Arnold (W), 73' Didavi (W).

Friburgo-Colonia 2-1: 32' Grifo (F), 39' Modeste (C), 77' Philipp (F).

CLASSIFICA

Bayern Monaco 49, RB Lipsia 42, Eintracht Francoforte 35, Borussia Dortmund 34, Hoffenheim 34, Hertha Berlino 33, Colonia 32, Friburgo 29, Bayer Leverkusen 27, Borussia Moenchengladbach 26, Schalke 04 25, Mainz 25, Augsburg 24, Wolfsburg 22, Amburgo 19, Werder Brema 16, Ingolstadt 15, Darmstadt 12.