ZONA MISTA - Lazio-Milan, Hoedt impressionato da Donnarumma: "E' mostruoso!"

dall'inviato Valerio Cassetta (@ValerioCassetta)

13/02/2017 23:45

LAZIO MILAN HOEDT ZONA MISTA / La Lazio si è dovuta arrendere al 'muro' eretto da Donnarumma. Nonostante una superiorità nel numero delle conclusioni in porta, alla fine col Milan finisce in pareggio. Un match che Wesley Hoedt ha analizzato nel postgara: "Donnarumma mostruoso. Loro hanno fatto due tiri in porta, noi abbiamo fatto la partita. È un'occasione. Corsa all'Europa? Ci sono ancora tante partite", ha spiegato ai cronisti presenti in zona mista, tra cui quello di Calciomercato.it.

D.G.