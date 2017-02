Calciomercato Milan, Montella: "Rinnovo Donnarumma? Ecco cosa penso"

13/02/2017 23:41

CALCIOMERCATO MILAN RINNOVO DONNARUMMA / Il futuro di Donnarumma tiene sempre banco in casa Milan. L'impressione è che finché non arriverà la firma sul rinnovo col 'Diavolo' i rumors di calciomercato continueranno ad interessarlo, con la Juventus in prima per lui pronta a renderlo l'erede di Buffon.

"Il rinnovo di Donnarumma quando diventerà maggiorenne? Aspettiamo i 18 anni poi credo che il Milan voglia blindarlo. Lui è innamorato del Milan e io son contento di averlo in squadra", ha spiegato Vincenzo Montella, tecnico dei rossoneri, a 'Premium Sport'.

D.G.