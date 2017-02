Lazio-Milan, Montella: "Orgoglioso di questa squadra, mi hanno emozionato! Bacca..."

13/02/2017 23:25

LAZIO MILAN MONTELLA / Il Milan ringrazia Suso e resta aggrappato al treno dell'Europa. Al termine della gara contro la Lazio, mister Vincenzo Montella ha preso la parola a 'Sky Sport': "Arrivavamo da una partita che ci aveva prosciugato le energie e molti ragazzi non avevano i 90 minuti nelle gambe. La squadra però mi è piaciuta molto, mi ha emozionato lo spirito e sono sempre più orgoglioso di allenare questi ragazzi. Naturalmente si può giocare meglio, abbiamo giocato altre volte ma mi accontento di questo pareggio consapevole che questa squadra darà sempre tutto sul campo”.

SOGNO EUROPA - "Siamo a tre punti dall'Europa, con le nostre dirette avversarie non abbiamo mai perso, dobbiamo ancora affrontare le ultime 8 in classifica e domenica abbiamo un altro scontro diretto. Quindi: certo che ci credo all'Europa. Questa squadra merita di essere rispettata e ce la giocheremo fino alla fine per l’Europa".

CRITICHE - “E' difficile giocare bene sempre, essere vincenti sempre. Dobbiamo costruire delle basi per crescere e sono convinto che si cresca anche dopo prestazioni come quella di oggi. Ripeto: sono orgoglioso della mia squadra. Se avessi giocato io non avrei avuto la loro forza di pareggiare questa sera".

LOCATELLI - “C'è molta pressione su di lui, però deve stare sereno perché diventerà un grandissimo giocatore".

BACCA - "E’ tra quei calciatori che aveva speso molto a Bologna. Non sta attraversando un periodo a livello mentale dei migliori. Ma non è assolutamente una bocciatura".

RINFORZI A GENNAIO - "Eravamo in scia alle prime anche perché Inter e Napoli stavano faticando e la Roma non stava correndo come adesso. Mi aspettavo di dover lottare fino alla fine per l’Europa e così sarà".

Ai microfoni di 'Premium Sport', invece, è ritornato sull'episodio del rigore a favore dei biancocelesti: "Non voglio commentare, Donnarumma ha detto che non l'ha toccato e io ci credo perché è un ragazzo molto pulito. Non so se ci fosse il rigore e non so se ci fosse quello su Abate ma non voglio commentare gli episodi arbitrali, non l’ho mai fatto e non voglio farlo".

D.G.