Lazio-Milan, Inzaghi: "Avremmo strameritato. Il futuro è roseo"

13/02/2017 23:13

LAZIO MILAN INZAGHI / Una grande occasione sprecata. C'è enorme rammarico in casa Lazio dopo il pari interno nello scontro diretto in zona Europa contro il Milan. Ed ai microfoni di 'Sky' il tecnico biancoceleste Simone Inzaghi commenta: "Rimpianto? Sicuramente, rimpianto e colpa nostra. Avremmo strameritato di vincere, ho fatto i complimenti alla squadra perché è stato un piacere vederli giocare così. Però con 26 tiri in porta non puoi fare solo un gol su calcio di rigore. Serve più cattiveria. L'avevamo preparata bene, con questa prestazione le partite le devi vincere. Non battiamo le big? Non penso sia limite psicologico, stasera avremmo meritato, abbiamo trovato anche un Donnarumma straordinario. Poi non dimentichiamo che abbiamo battuto l'Inter in Coppa Italia e siamo in semifinale. Sono fiducioso della mia squadra, veniamo da ottime prestazione. Le altre corrono, noi siamo lì e non dobbiamo mollare, siamo in continua crescita. Concretizziamo ancora poco, ma c'è tempo. Sono orgoglioso di questa squadra. Eravamo in completo controllo, non mi ricordo una parata di Strakosha o un tiro del Milan se non sul gol di Suso. Immobile? Probabilmente eravamo a poco dalla fine e non era più lucidissimo, senz'altro avrebbe potuto passare la palla anche se forse non sarebbe arrivata ad Anderson. Oltre a questa ne abbiamo avute tante altre, dobbiamo fare mea culpa. Ci prendiamo questa gara giocata molto bene, ma andiamo via con un pareggio che non ci stava".

Inzaghi, poi, si concede anche a 'Premium Sport': Sono orgoglioso di quello che abbiamo fatto vedere. Giocando così recupereremo e ci toglieremo delle soddisfazioni. Perché la scelta di Keita? C’era la possibilità di partire con Lulic, poi ho scelto Keita che ha fatto bene, creando pericoli. Poi anche Lulic quando è entrato ha fatto la sua parte come sempre. L’obiettivo della Lazio? E’ sicuramente quello di tornare in Europa. Sappiamo che dovremo continuare così perché le altre non molleranno. Ci giocheremo la semifinale di Coppa Italia, vedo il futuro roseo”.

L.P.