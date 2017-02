Inter, l'ex Simic: "Strano che Perisic non sia andato in una big..."

14/02/2017 00:31

INTER SIMIC PERISIC / Dario Simic fa 'infuriare' i suoi ex tifosi. All'interno di un'intervista al portale croato 'Vecernji' ha avuto modo di parlare dei suoi connazionali che militano nell'Inter: "Perisic e Brozovic hanno un ruolo chiave. Naturalmente oltre a Mauro Icardi. Mi aspettavo che Perisic nell'ultima finestra di mercato potesse andare in qualche top club europeo. Ha classe per giocare nei top club. Lo vedrei al Manchester United. Anche Brozovic è un giocatore eccellente, corre e sa anche fare gol".

D.G.