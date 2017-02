Calciomercato Inter, contatto per Ricardo Rodriguez: la situazione

13/02/2017 23:01

CALCIOMERCATO INTER RICARDO RODRIGUEZ / L'Inter accelera per Ricardo Rodriguez. Come riporta 'corrieredellosport.it', nella giornata odierna - in un hotel milanese - c'è stato l'incontro tra il ds nerazzurro Ausilio e Gianluca Di Domenico, procuratore che la Ragon Sportmanagement, ossia l'agenzia che cura gli interessi del terzino svizzero. Le parti stanno cercando un'intesa economica per arrivare al trasferimento del giocatore dal Wolfsburg alla corte di Pioli. Il classe 1992 ha una clausola rescissoria fissata a 22 milioni di euro e non è da escludere che il Suning possa pagarla in estate per regalare al proprio tecnico un rinforzo immediato.

Confermato quanto vi abbiamo anticipato a gennaio, anche se l'Inter dovrà fare molta attenzione al Paris Saint-Germain: anche loro sono sulle tracce di Ricardo Rodriguez.

D.G.