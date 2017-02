Lazio-Milan, Suso: "Lotteremo fino alla fine per tornare in Europa"

13/02/2017 22:50

LAZIO MILAN SUSO / Con un perfetto sinistro all'angolino ha regalato al Milan un pareggio importantissimo. Intercettato dai microfoni di 'Premium Sport', Suso ha parlato al termine della gara contro la Lazio: "Non avevamo cominciato male, però non era facile far arrivare la palla a noi tre davanti. E' stata una partita strana, nessuna delle due squadre voleva perdere. Loro hanno fatto gol in un momento importante ma noi nella ripresa abbiamo messo tutto in campo: è un punto meritato. Il tridente senza centravanti? Loro si muovono molto bene negli spazi e per me è più facile vederli. La difesa della Lazio ha fatto bene ma hanno fatto una grande gara. Punto utile per la rincorsa all'Europa? Cercheremo di lottare fino all'ultima partita per tornare in Europa, metteremo tutto in campo".

D.G.