Juventus-Inter, Giletti attacca i nerazzurri: "Mi fanno tristezza! E quel video..."

13/02/2017 22:23

JUVENTUS INTER GILETTI / Ad una settimana di distanza, la polemica del post Juventus-Inter non accenna a scemare. Intervistato da 'Gazzetta.it', il giornalista e conduttore tv Massimo Giletti, noto tifoso juventino, è tornato a parlare dell'ormai celebre video divulgato dai nerazzurri nel quale Rizzoli fa ribattere una punizione che Chiellini aveva regalato a Icardi: "Mi fa tristezza. L'arbitro deve fischiare prima di far rimettere in gioco, era palese che non avesse fischiato quando Chiellini la passa a Buffon. Infatti poi si sente subito l'arbitro che fischia violentemente. Le proteste ci stanno, le emozioni ci stanno, ma far uscire un video da una società importante come l'Inter mi delude. Siamo seri, si gioca sul campo. Il migliore in campo fu Handanovic, qualcosa vorrà dire".



Giletti, poi, si concentra sulle news Juventus ed il momento dei bianconeri: "Allegri doveva far giocare meglio la squadra. Ha avuto grosse difficoltà per gli infortuni di giocatori importanti come Dybala e Marchisio in momenti chiave, quindi non è mai riuscito a dare una quadratura vera. Adesso ha detto che la squadra deve giocare bene e ha inserito giocatori con più qualità tecnica. Temo che in Champions con Barcellona e altri grandi club farà fatica. Un singolo della Juventus che fa la differenza? Dico Dybala, un vero fenomeno. Temo che resterà poco alla Juventus perché è un autentico tifoso. Se se ne va Allegri? Credo sia pronto per una grande esperienza all'estero".