ITALIANS - Esplode Gabbiadini e mette ko il connazionale Mannone, male Soriano

Giovanni Albanese (@GiovaAlbanese)

13/02/2017 22:15

ITALIANS - Torna su Calciomercato.it l'appuntamento settimanale con Italians: ecco le pagelle dei principali giocatori italiani all'estero e i top ed i flop dell'ultimo turno di campionato: protagonisti in positivo Gabbiadini, Grifo e Donati. Flop Mannone e Soriano, notte fonda per il Leicester di Ranieri.

Italians - Le pagelle dei giocatori italiani all'estero

PREMIER LEAGUE

VITO MANNONE (Sunderland) 4,5 – Cinque parate su nove tiri nello specchio della porta vengono vanificate dalle quattro reti subite. Non la migliore partita della stagione.

FABIO BORINI (Sunderland) 5 – Un tiro in area alle stelle e poco più. Entra in campo quando la gara è compromessa, ma non fa nulla per riaprirla.

MANOLO GABBIADINI (Southampton) 7,5 – Dopo la prima rete all’esordio, si ripete con una doppietta personale che fa impazzire i tifosi. Tre reti in due gare non sono niente male per un attaccante che in Serie A stentava a trovare spazio.

ANDREA RANOCCHIA (Hull City) 5,5 – Gara tra alti e bassi, anche se è quello che tiene meglio nel reparto difensivo. Si becca un giallo sacrosanto.

STEFANO OKAKA (Watford) 5,5 – Entra in campo sul finale e lotta su ogni pallone. Crea una buona occasione, ma non arriva mai al tiro in porta.

NON HANNO GIOCATO: Angelo Ogbonna (West Ham), Matteo Darmian (Manchester United).

DALLA PANCHINA:

ANTONIO CONTE (Chelsea) 5 – Mezzo passo falso sul campo del Burnley, che si conferma bestia nera per gli allenatori italiani, visto che aveva vinto la sua ultima partita con il Leicester di Ranieri.

CLAUDIO RANIERI (Leicester) 4,5 – Notte fonda per quella che la scorsa stagione fu la squadra rivelazione del calcio europeo. Quinta sconfitta consecutiva e zona retrocessione che incombe a una sola lunghezza.

WALTER MAZZARRI (Watford) 5 – Fermare il Manchester United non è cosa facile, alla luce del ruolino positivo della squadra di Mourinho. Tuttavia la sua squadra soffre sin dall’inizio le incursioni delle ali e lui fatica a trovare le contromisure.

LIGUE 1

THIAGO MOTTA (Psg) 6,5 – Gioca bene e non appare mai in affanno, viene costretto a un fallo che gli costa l’ammonizione.

MARCO VERRATTI (Psg) 7 – Trova il campo dal primo minuto e catalizza tutto il gioco della sua squadra, dettando tempi e disegnando geometrie perfette. Ottimo secondo tempo.

ANDREA RAGGI (Monaco) 6,5 – Nella larga vittoria per 5-0 con il Metz c’è anche il suo zampino. Concede serenità al reparto e fa buona guardia in ogni situazione.

NON HANNO GIOCATO: Morgan De Sanctis (Monaco), Mario Balotelli (Nizza).

BUNDESLIGA

GIULIO DONATI (Mainz) 7,5 – Bene in fase difensiva. Mina vagante in avanti, giunge ben sei volte al cross al centro, mettendo in difficoltà la difesa avversaria.

VINCENZO GRIFO (Friburgo) 7,5 – La rete del centrocampista italiano, che non ha mai giocato in Serie A, apre le danze in un match che sarà vinto di misura per 2-1. Bene il resto della gara, sempre sul pezzo per tutti i novanta minuti.

NON HANNO GIOCATO: Luca Candirola (Werder Brema)

DALLA PANCHINA:

CARLO ANCELOTTI (Bayern Monaco) 5,5 – Prosegue il momento non brillante della sua squadra. Dopo il pari della settimana scorsa, questa volta la vittoria matura solo sul finale.

LIGA

FRANCO VAZQUEZ (Siviglia) 6 – Gioca come sempre al centro della fase offensiva della sua squadra, cala sul finale e viene sostituito.

CRISTIANO PICCINI (Betis Siviglia) 6 – Buona gara sulla corsia destra, risolve tutti gli attacchi avversari dalle sue parti.

SIMONE ZAZA (Valencia) 6 – Entra nei minuti finali e non riesce nell’intento di sbloccare il risultato, anche se crea qualche buona occasione.

SALVATORE SIRIGU (Osasuna) 5 – Contro i campioni del Real Madrid non può fare i miracoli. Incassa tre reti, nelle quali può fare davvero poco.

ROBERTO SORIANO (Villareal) 4,5 – Diventa protagonista negativo del match, facendosi espellere e lasciando in dieci la sua squadra in un momento delicato del match.

NICOLA SANSONE (Villareal) 5 – Poco consistente il suo apporto in avanti. Da lui ci si aspetterebbe qualcosa di più e invece viene richiamato fuori dal campo nel secondo tempo.

NON HANNO GIOCATO: Alessio Cerci (Atletico Madrid), Giuseppe Rossi (Celta Vigo), Daniele Bonera (Villareal).

RESTO DEL MONDO

DOMENICO CRISCITO (Zenit) 6 – Non corre rischi al centro della difesa, rimedia un cartellino giallo per un fallo tattico.

CRISTIAN PASQUATO (Krylya Sovetov Samara) 6 – Lavora un paio di palloni interessanti, la rete che decide il match nasce da un suo spunto.

ANTONIO DONNARUMMA (Asteras Tripoli) 5,5 – Non ha grandi responsabilità nella rete subita che decide il match, bene sulle uscite.

NON HANNO GIOCATO: Nicola Leali (Olympiacos), Giandomenico Mesto (Panathinaikos), Salvatore Bocchetti (Spartak Mosca).

DALLA PANCHINA:

MASSIMO CARRERA (Spartak Mosca) 6 – La sua squadra torna alla vittoria e guadagna altri due punti sul secondo posto, alla luce del pareggio della sua diretta inseguitrice. Buona gara.

Italians - Top e Flop 3 italiani all'estero

TOP

MANOLO GABBIADINI (Southampton) 7,5

VINCENZO GRIFO (Friburgo) 7,5

GIULIO DONATI (Mainz) 7,5

FLOP

ROBERTO SORIANO (Villareal) 4,5

CLAUDIO RANIERI (Leicester - Allenatore): 4,5

VITO MANNONE (Sunderland) 4,5