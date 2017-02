Calciomercato Roma, Gonzalo Rodriguez: "Rinnovo con la Fiorentina? Non ora"

13/02/2017 22:06

CALCIOMERCATO ROMA GONZALO RODRIGUEZ / Gonzalo Rodriguez potrebbe diventare uno dei prossimi protagonisti dell'estate. Con un contratto in scadenza il prossimo 30 giugno il centrale argentino fa gola sia a Roma che Inter: "Il rinnovo? Ne parleremo con la società, ora voglio far bene con la Fiorentina: sono concentrato sulle prossime sfide. Giovedì col Borussia è troppo importante", ha spiegato lo stesso giocatore nel corso di un evento promozionale organizzato dall'Adidas al negozio Nencini Sport di Calenzano. Come vi abbiamo svelato, Gonzalo Rodriguez è stato cercando anche dal Leicester a gennaio.

L'ex Villarreal è poi ritornato sullo stato di forma dei viola: "Siamo rimasti male dopo la sconfitta di Roma, non abbiamo disputato una bella partita. Quelli non siamo noi, lo sappiamo. La gara era difficile, contro un avversario tosto. La squadra però ha dimostrato carattere contro la Roma, noi ci siamo. Sappiamo che non eravamo noi e lo abbiamo dimostrato contro un rivale tosto come l'Udinese. Non siamo scarsi, così come non pensavamo di essere fenomeni dopo la partita contro la Juventus. Dobbiamo migliorare perché vogliamo fare bene sia in campionato che in Europa League".

