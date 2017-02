PSG-Barcellona, Lucas svela la ricetta per fermare Messi

13/02/2017 21:57

PSG BARCELLONA LUCAS MESSI / Domani sarà una serata di grande calcio al 'Parco dei Principi': PSG e Barcellona si sfideranno nell'andata degli ottavi di Champions League. Una gara nella quale i padroni di casa dovranno guardarsi bene dagli strappi di Leo Messi: "Come si ferma? Legalmente è impossibile. L'unico modo è legarlo", ha scherzato Lucas Moura.

Intervistato da 'The Sun', l'esterno brasiliano si è poi concentrato sul match: "Abbiamo bisogno di vincere qualcosa in Europa, è arrivato il momento. Non so cosa ci è mancato, ma perdere l'anno scorso col City è stata dura. Non ci sono squadre imbattibili, ma onestamente credo che il Barcellona sia la squadra migliore al mondo".

D.G.