Lazio-Milan, Donnarumma infuriato dopo il rigore: Storari lo frena

13/02/2017 21:47

LAZIO MILAN RIGORE DONNARUMMA / Attimi di grande nervosismo in campo proprio nel finale del primo tempo di Lazio-Milan. Ciro Immobile, infatti, cade in area di rigore e viene concesso il penalty ai biancocelesti. Immediata la reazione furiosa del portiere rossonero Gianluigi Donnarumma che, dopo la trasformazione di Biglia ed il fischio dell'arbitro che sancisce la fine del primo tempo, all'uscita dal campo torna letteralmente imbufalito dalle parti del primo addizionale Mazzoleni protestando per il rigore concesso. L'intervento di Storari, poi, ha riportato alla calma l'estremo difensore milanista.



L.P.