Lazio-Milan, Biglia all'intervallo: "Il rigore c'era!"

13/02/2017 21:42

LAZIO MILAN BIGLIA INTERVALLO / La Lazio sta conducendo sul Milan grazie al rigore di Biglia allo scadere del primo tempo. Poco prima di entrare negli spogliatoi, il centrocampista argentino è stato intercettato dai microfoni di 'Premium Sport':

"Abbiamo chiuso il primo tempo in vantaggio, ma non stiamo facendo quello che ci aveva chiesto l’allenatore in settimana. Sappiamo di giocare contro una grande, ma dobbiamo gestire meglio la palla ed essere più tranquilli. Il rigore c’era".

D.G.