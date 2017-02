PAGELLE E TABELLINO DI LAZIO-MILAN, Donnarumma decisivo, Ocampos imballato

Stefano Carnevali

PAGELLE E TABELLINO DI LAZIO-MILAN PROMOSSI E BOCCIATI - La Lazio dopo un avvio difficile controlla la partita, sprecando tanto e lasciando rientrare un rimaneggiato Milan nel finale. Anderson è imprendibile a tratti, ma conosce anche grandi passaggi a vuoto. Immobile è generoso ma spreca troppo. De Vrij, a differenza del compagno di reparto Hoedt, non conosce vere incertezze. Male Milinkovic-Savic. Il Milan soffre ma non molla: tenuto in piedi da Donnarumma, ritrova il gol di Suso - non brillantissimo, ma decisivo -. Poco da Deulofeu, pochissimo da Ocampos. Male i due centrali. Molto positivo Sosa. Non convince la direzione di Doveri.

LAZIO

Strakosha 6,5 - Marchetti si fa male nel riscaldamento e lui è di nuovo titolare. Qualche incertezza coi piedi e un paio di interventi sicuri seppur non troppo complicati. Bene anche sulla punizione di Sosa. Può poco sul gol di Suso.

Basta 5,5 - Troppi errori. Poco attento a quello che gli accade alle spalle, si distrae eccessivamente anche in alcuni possessi di palla. Secondo tempo migliore, ma non è una serata memorabile.

de Vrij 7 - Comanda la difesa con grande autorità, riuscendo anche a impostare con qualità. Anche dopo l'ingresso di Lapadula non si scompone: prova quasi perfetta. Comunque senza colpe dirette nel gol di Suso.

Hoedt 5,5 - Scelto come compagno di de Vrij si trova più di una volta alle prese con Deulofeu in spazi ampi e, naturalmente, fatica. Al 28’ fallisce una palla gol clamorosa sparando, da due passi, su Donnarumma. Secondo tempo tranquillo, ma sul gol di Suso non fa una bella figura.

Radu 5,5 - Tiene sotto controllo Suso e, per molti minuti, è estremamente efficace. In fase di spinta poco e male. Qualche grattacapo in più nel secondo tempo e ha responsabilità sul pareggio di Suso.

Parolo 6 - Disputa un primo tempo positivo, soprattutto dal punto di vista del palleggio. Potrebbe forse fare qualcosa di meglio con i suoi inserimenti. Situazione simile nella ripresa.

Biglia 6 - Accompagna sempre l’azione con grande generosità, trovando anche lo spazio per la conclusione. Prezioso anche in costruzione. Bravo dal dischetto. Ripresa più timida e brutto errore - chiusura fallita - sull'azione del gol di Suso.

Milinkovic-Savic 5 - Primo tempo piuttosto deludente. Si perde spesso Poli ma, soprattutto, si vede troppo poco in avanti. Lo si ricorda solo per la torre con cui manda in porta Hoedt al 28’. Gomez lo limita anche sulle palle alte. Non migliora molto nemmeno nel secondo tempo: da segnalare solo un bel tiro a giro nel finale. Si fa sradicare il pallone da Sosa nell'avvio dell'azione del pareggio rossonero: inaccettabile per un colosso come lui.

Felipe Anderson 6,5 - Che partita strana. Lavora tantissimo, di quantità, perdendosi sempre nel momento decisivo, proprio quando la sua qualità superiore dovrebbe fare la differenza. Approccio molto buono nel secondo tempo ma gli manca sempre la giocata finale. Dall'81' Lombardi SV -.

Immobile 6 - Litiga con tutti, cercando con insistenza contatti e falli. Si mangia un paio di occasioni comode e, al 46’, è furbo nel procurarsi il rigore. Qualche errore di posizionamento nel secondo tempo. Va però detto che macina chilometri, sacrificandosi su tutto il fronte dell'attacco. Sbaglia troppo, anche nel finale, sottoporta.

Keita 6 - Il più vivace del tridente biancoceleste. Si muove con efficacia, mettendo sempre in difficoltà Abate e trovando spesso spazio per la conclusione. Purtroppo per la Lazio non è mai efficace al tiro. Dopo la prima mezz'ora cala vistosamente. Dal 65' Lulic 6 - Tanta foga e qualche rischio difensivo di troppo. Se non altro dà una scossa ai suoi.

All. Inzaghi 6 - Formazione pressoché titolare e, dopo qualche minuto di difficoltà, la Lazio fa la partita, riuscendo a calciare tantissime volte verso Donnarumma. Dopo il vantaggio un po' fortunoso (rigore dubbio) la partita resta nelle mani dei padroni di casa che però agiscono per lo più di rimessa. La forza della Lazio di questa sera è comunque l'aver concesso molto poco a un Milan - va detto - imbottito di riserve. Troppe, però, le occasioni sprecate. Il pareggio del Milan è beffardo, ma quasi conseguenza logica.

MILAN

Donanrumma 7,5 - Sempre la strana tendenza a non trattenere il pallone. Però sfodera una serie di interventi importanti. Miracolo vero su Hoedt al 28’. In occasione del rigore sembra senza colpe. Bene anche nel secondo tempo: tante uscite rischiose ben effettuate. Molto bravo anche alla fine su Immobile.

Abate 6,5 - Unico titolare di reparto. Fatica oltre il lecito contro Keita che non sa mai a che altezza affrontare. Decisivo su Immobile lanciato verso la porta dalla svirgolata di Zapata. Dopo la pirma mezz'ora è più in controllo. Spinge tantissimo nella ripresa, risultando tra i migliori.

Gomez 5 - Con i piedi è una sciagura. In marcatura fatica contro Immobile, anche negli spazi più stretti. In ritardo nell’azione del rigore per la Lazio (se c'è fallo, poi, è suo). Qualcosa di meglio nella ripresa, ma non è mai sicuro

Zapata 5,5 - Deve mettere ordine e comandare il reparto: compiti per lui piuttosto complicati. Difende benino, ma si lascia troppo spesso attrarre fuori posizione. Errore pazzesco al 26’, quando manda in porta con una svirgolata Immobile. In occasione del rigore per la Lazio si fa sorprendere fuori posizione. Nella ripresa migliora un pochino.

Vangioni 6 - Alla seconda da titolare, viene molto aiutato da Pasalic, perché Felipe Anderson è sempre pericoloso. In avvio compie una chiusura decisiva sul secondo palo. Efficace nonostante un 'giallo' arrivato presto e ingiustamente. Dimenticato da Pasalic, soffre tanto nella ripresa ma non si arrende mai.

Poli 6 - Titolare dopo il bello spezzone di gara a Bologna, alterna cose buone a imprecisioni colpevoli. Piace per l'impegno, ma non può bastare. Non riesce a limitare Biglia. Dal 77' Fernandez 5,5 - Nessuna iniziativa degna di nota.

Locatelli 5,5 - Vista l’impossibilità di costruire coi difensori - Gomez e Zapata non hanno tecnica sufficiente - deve forzatamente provare a gestire la manovra. Effettivamente prova qualche verticalizzazione in più del solito, ma la regia vera resta un’altra cosa. Resta utile solo tatticamente: troppo poco. Dal 53' Sosa 6,5 - Nemmeno lui è un vero regista, ma ha tecnica e personalità per gestire meglio la palla. Un paio di aperture interessanti le produce: niente di trascendentale, però risulta utile. Fondamentale nell'azione del pareggio.

Pasalic 5 - Molto generoso in fase difensiva, paga dazio - con la consueta lentezza - in avanti. Musica diversa nel secondo tempo: si dimentica completamente di aiutare Vangioni e davanti seguita a trotterellare senza incisività.

Suso 7 - Fa fatica a scrollarsi di dosso Radu. Viene spesso raddoppiato, anche perché Ocampos dall’altra parte è molto poco efficace. Più attivo nella ripresa, ma non è né efficace, né lucido. A 5' dalla fine, però, segna un gol complicatissimo e decisvio.

Deulofeu 5,5 - Gioca da ‘falso nueve’ e, negli spazi larghi, mette spesso in apprensione il mastodontico Hoedt. Dà spesso la sensazione di poter sfondare ma, a conti fatti, non ci riesce mai. Chiude da ala sinistra, senza sussulti.

Ocampos 5 - Esordio dal 1’, largo a sinistra. Sembra un po’ imballato: nonostante i tanti cambi di posizione con Deulofeu non trova mai il modo di essere davvero incisivo. Male al 28’: scappa a Basta, potrebbe servire Deulofeu ma decide di calciare da posizione troppo defilata. In generale è troppo impreciso. Malissimo nella ripresa. Dal 63' Lapadula 5,5 - Si presenta con un controllo errato che 'brucia' una buona occasione per il Milan. Ha perso l'energia di qualche mese fa: ora si vedono solo i limiti.

All. Montella 5,5 - Rossoneri tremendamente rimaneggiati: indisponibili Paletta, De Sciglio, Romagnoli, Antonelli, Kucka (oltre ai lungo degenti Montolivo e Bonaventura). Montella lancia Deulofeu al centro dell’attacco escludendo sia Bacca sia Lapadula. Dopo un avvio confortante, tanta sofferenza e l'utilizzo solo di azioni di rimessa. Troppo difficile costruire il gioco con Gomez, Zapata e Locatelli. Giusto inserire Sosa. Manca un attaccante vero per troppi minuti. Pareggio stiracchiato, ma di carattere. È ora di provare qualcosa di nuovo.

Arbitro: Damato 5 - Al 4’ contatto Hoedt-Deulofeu: non c’è rigore. Qualche dubbio in più al 9’, quando segnala un fuorigioco di Immobile. Il centravanti ex Dortmund è invece in posizione completamente irregolare. Al 17’ timide proteste rossonere per un mani di de Vrij in caduta: giusto lasciar correre. Al 20’ grazia Locatelli, che meritava il giallo. Al 21’ Immobile si lascia cadere nell’area del Milan: non può essere rigore, nonostante una mano di Gomez appoggiata sull’attaccante laziale. Il giallo a Vangioni (24’) è proprio fuori luogo. Contatto Parolo-Zapata al 25’: non c’è nulla. Rigore per la Lazio: Donnarumma si trattiene, ma è imprudente. Immobile è furbo e malizioso. Decisone al limite: molti molti dubbi, ma solo alla moviola. Male al 23' della ripresa: non ferma Abate che parte in offside ma non fischia la spinta maldestra di Lulic ai danni del terzino rossonero. Qualche dubbio anche per un contatto Anderson-Ocampos in area laziale.

TABELLINO

LAZIO-MILAN 1-1

LAZIO (4-3-3): Strakosha; Basta, de Vrij, Hoedt, Radu (87' Patric); Parolo, Biglia, Milinkovic-Savic; F. Anderson (87' Lombardi), Immobile, Keita (65' Lulic). All. Inzaghi. A DISP: Tounkara, Lukaku, Wallace, Murgia, Vargic, Bastos, Djordjevic, Crecco.

MILAN (4-3-3): Donnarumma; Abate, Gomez, Zapata, Vangioni; Poli (77' Fernandez), Locatelli (53' Sosa), Pasalic; Suso, Deuolofeu, Ocampos (63' Lapadula). All. Montella. A DISP: Plizzari, El Hilali, Zucchetti, Honda, Bertolacci, Bacca, Storari.

Arbitro: Damato

Marcatori: 45'+1' rig. Biglia (L); 85' Suso (M)

Ammoniti: 24’ Vangioni, 82' Fernandez (M); 63' Radu, 89' Milinkovic-Savic (L)

Espulsi:

Note: