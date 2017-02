Roma, Iuliano ritorna sulle parole di Nainggolan: "Polemiche di chi non riesce mai a vincere"

13/02/2017 21:25

ROMA IULIANO NAINGGONAL JUVENTUS / Le parole di Nainggolan sulla Juventus continuano a far discutere. Intervistato da 'Juvenews.eu', Mark Iuliano, ex difensore bianconero, ha commentato le dichiarazioni al vetriolo del centrocampuista della Roma: "Se sei tifoso di un'altra squadra odi la Juventus perché ti stressa molto non battere mai i bianconeri. Nainggolan io non lo conosco come persona ma queste sono le polemiche di chi non riesce mai a primeggiare e a me interessa poco di Nainggolan e di quello che dice".

Da una polemica all'altra: Iuliano dice la sua anche sugli episodi dubbi dell'ultima sfida tra Juventus e Inter. "Non mi interessano: ero allo stadio ed ho visto una gran bella partita. L'Inter ha fatto una buona partita ma se dopo 10 minuti la Juventus fosse stata sul 2-0 non ci sarebbe stato niente da dire. Ha dominato in lungo e in largo ed ha vinto in maniera netta e meritata. Io sono uomo di campo e non mi interessano le polemiche: se noi vinciamo è perché siamo più forti degli altri".

Conclusione dedicata alla lotta per lo scudetto: "Può perderlo solo la Juventus come tutti gli anni: il Napoli gioca bene, la Roma è una bella squadra ma non è ai livelli dei bianconeri".

D.G.