Calciomercato Juventus, dalla Francia sicuri: Matuidi sarà ceduto in estate

13/02/2017 21:13

CALCIOMERCATO JUVENTUS MATUIDI PSG / E' stato a lungo l'oggetto del desiderio del calciomercato Juventus questa estate. Come vi abbiamo raccontato allora, la Juventus aveva mosso passi concreti per Blaise Matuidi, esperto centrocampista in forza al Paris Saint-Germain. Con l'addio di Pogba, infatti, la 'Vecchia Signora' aveva pensato a lui per regalare alla mediana di Allegri quella fisicità che garantiva il 'Polpo'. Un assalto che non andò a buon fine qualche mese fa, ma ora le cose potrebbero cambiare.

Calciomercato Juventus, occasione Matuidi: il PSG si è deciso a venderlo

Il contratto di Matuidi scadrà il prossimo 30 giugno 2018. Una condizione che costringerà la dirigenza transalpina a cederlo in estate se non dovesse trovare l'accordo per il rinnovo. Nelle ultime settimane il ds Kluivert ha assicurato sulla volontà del club di estendere il rapporto col mediano, ma il tempo passa e le parti non sembrano essersi avvicinate. Tanto che ora in Francia si parla di sicuro addio: a riferirlo è 'LeSport10' che parla di una sicura cessione di Matuidi in estate. Il giocatore classe 1987 ha preso una decisione sul suo futuro: nel corso della prossima finestra di calciomercato vuole cambiare aria e fare una nuova esperienza lontano dalla Ligue 1. La Juventus potrebbe farsi di nuovo sotto per lui, ma occhio al Chelsea che nei mesi scorsi si è informato sulla sua situazione. Inevitabile, poi, prendere in considerazione anche l'eventuale trasferimento in Cina anche se sotto quest'ultimo punto Matuidi ha le idee chiarissime: per accettare un passaggio nella Chinese Super League pretende un ingaggio da 20 milioni di euro all'anno. Se dovesse arrivare una proposta di ingaggio del genere potrebbe anche prendere in esame l'idea di cambiare continente.

La Ligue 1, comunque, sembra essere la meta preferita dei bianconeri per trovare il suo prossimo rinforzo a centrocampo: come vi abbiamo svelato, la Juventus non molla la presa su Tolisso del Lione.

D.G.