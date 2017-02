Calciomercato Lazio, Tare: "Biglia vuole rinnovare. Pasalic era ad un passo"

13/02/2017 21:00

CALCIOMERCATO LAZIO TARE / Tra campo e calciomercato. Mentre all''Olimpico' è tutto pronto per Lazio-Milan, ai microfoni di 'Premium Sport' il Ds biancoceleste Igli Tare fa il punto sulle strategie del club: "Se ci interessa Pasalic? Era quasi un giocatore della Lazio quando abbiamo ceduto Hernanes. Avevamo quasi chiuso, poi all’ultimo è spuntato il Chelsea. Milan su Keita? Se lo vogliono significa che sta facendo benissimo. Il suo valore è importante, ma noi ora siamo concentrati solo sugli obiettivi di questa stagione, poi faremo tutte le altre valutazioni. Lo striscione dei tifosi contro Keita? Lui si fa scivolare addosso tutto, ha un carattere forte. Non si fa condizionare. Obiettivo? Sono abituato a fare un passo alla volta. Una società come la Lazio deve sempre giocare in Europa, questo è il nostro primo obiettivo, poi il resto è fantasia. Il rinnovo di Biglia? C’è la volontà del giocatore di firmare. Speriamo che sia il tassello più importante per la nostra squadra nei prossimi anni”. Confermate, dunque, le anticipazioni di Calciomercato.it, che parlavano di accordo verbale con Lucas Biglia fortemente intenzionato a rinnovare.

L.P.