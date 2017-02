13/02/2017 20:50

CALCIOMERCATO FIORENTINA TOLEDO / L'avventura di Hernan Toledo alla Fiorentina è già al capolinea. Il centrocampista argentino, sbarcato in viola in estate, non ha collezionato nemmeno un minuto in prima squadra e - come riferisce 'Sportmediaset' - è vicinissimo alla cessione al Lanus, dove si trasferirà con la formula del prestito semestrale.

D.G.