Calciomercato Milan, Maiorino: "Keita? Preferisco Milinkovic-Savic. Sul futuro di Deulofeu..."

CALCIOMERCATO MILAN MAIORINO / Notte dal profumo d'Europa all'Olimpico dove il big match tra Lazio e Milan chiude il programma della 24a giornata di campionato. In vista della sfida, ai microfoni di 'Premium Sport' è intervenuto il direttore sportivo rossonero Rocco Maiorino per fare il punto sul calciomercato Milan: "Il futuro di Deulofeu? Lui ha avuto molta voglia di venire da noi e ora ha molta voglia di stare qui. Aveva ricevuto altre richieste, ma ha scelto di venire al Milan. È arrivato qui in prestito secco, in futuro vedremo cosa accadrà. Keita obiettivo rossonero? Si tratta di un giocatore molto forte, ma il mio preferito della Lazio è Milinkovic-Savic".



In chiusura, inevitabile la domanda sul closing per il passaggio di proprietà della società: "Se si chiude il 3 marzo? Sono cose da chiedere a Fininvest. La direzione sembra questa, noi attendiamo con tranquillità e con voglia di lavorare. Poi quello che sarà lo vedremo, solo il futuro potrà dircelo".

